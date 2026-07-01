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16 Июля 2026, 07:07
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В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил женщин с двумя детьми на пешеходном переходе

Люди переходили дорогу по зебре в сторону парка, и лишь в последний момент удалось избежать наезда.

В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил женщин с двумя детьми на пешеходном переходе.
В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил женщин с двумя детьми на пешеходном переходе.

Инцидент произошел, когда пешеходы двигались по зебре в сторону парка. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль не снизил скорость перед переходом, и людям пришлось резко остановиться, чтобы избежать столкновения.

К счастью, трагедии удалось избежать - никто не пострадал. 


Источник
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