В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил женщин с двумя детьми на пешеходном переходе

Люди переходили дорогу по зебре в сторону парка, и лишь в последний момент удалось избежать наезда.

В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил женщин с двумя детьми на пешеходном переходе.