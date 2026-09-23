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23 Сентября 2026, 19:26
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В Кишиневе водитель Renault не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован

45-летний водитель был установлен сотрудниками правоохранительных органов после того, как не уступил дорогу пешеходу, который переходил улицу по правилам.

В Кишиневе водитель Renault не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован.
В Кишиневе водитель Renault не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован.

Инцидент произошел 15 сентября на пересечении улиц Каля Мошилор и Каля Орхеюлуй в столичном секторе Рышкановка.

За допущенное нарушение водитель Renault был оштрафован.

Благодарим граждан, которым небезразлична безопасность дорожного движения.

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