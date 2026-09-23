В Кишиневе водитель Renault не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован

45-летний водитель был установлен сотрудниками правоохранительных органов после того, как не уступил дорогу пешеходу, который переходил улицу по правилам.

В Кишиневе водитель Renault не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован.