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15 Сентября 2026, 14:57
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В Кишиневе полиция выявила водителя Audi после видео с агрессивной ездой

Инцидент произошел на перекрестке улиц Грэдина Ботаникэ и Пандурилор в столичном секторе Ботаника. Кадры с зафиксированным нарушением появились в Интернете.

В Кишиневе полиция выявила водителя Audi после видео с агрессивной ездой.
В Кишиневе полиция выявила водителя Audi после видео с агрессивной ездой.

Сотрудники Кишиневского отдела патрулирования INSP отреагировали на опубликованные кадры и в результате проведенных мероприятий установили водителя автомобиля Audi. Им оказался 19-летний молодой человек.

За агрессивное поведение на дороге водителя оштрафовали на максимально предусмотренную законом сумму, а также начислили ему штрафные баллы.

Обращения граждан и сделанные на дорогах записи помогают устанавливать и привлекать к ответственности водителей, которые ставят под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

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