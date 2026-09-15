В Кишиневе полиция выявила водителя Audi после видео с агрессивной ездой.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Грэдина Ботаникэ и Пандурилор в столичном секторе Ботаника. Кадры с зафиксированным нарушением появились в Интернете.

Сотрудники Кишиневского отдела патрулирования INSP отреагировали на опубликованные кадры и в результате проведенных мероприятий установили водителя автомобиля Audi. Им оказался 19-летний молодой человек.

За агрессивное поведение на дороге водителя оштрафовали на максимально предусмотренную законом сумму, а также начислили ему штрафные баллы.

Обращения граждан и сделанные на дорогах записи помогают устанавливать и привлекать к ответственности водителей, которые ставят под угрозу безопасность других участников дорожного движения.