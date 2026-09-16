theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
16 Сентября 2026, 14:52
3 110
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов

Инцидент произошел 11 сентября на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Момент нарушения попал на видеорегистратор. О случившемся была уведомлена полиция.

В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов.
В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов.

По данным Генинспектората полиции, водитель не предоставил законное преимущество пешеходам, переходившим дорогу, а также проигнорировал сигнал светофора.

Патрульные установили личность нарушителя. Им оказался 46-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen.

Водителя оштрафовали на максимальную сумму, предусмотренную законодательством, и начислили штрафные пункты.

Национальная полиция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и предоставлять преимущество пешеходам, переходящим дорогу.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте