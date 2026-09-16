16 Сентября 2026, 14:52
3 110
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов.
В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов
Инцидент произошел 11 сентября на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Момент нарушения попал на видеорегистратор. О случившемся была уведомлена полиция.
По данным Генинспектората полиции, водитель не предоставил законное преимущество пешеходам, переходившим дорогу, а также проигнорировал сигнал светофора.
Патрульные установили личность нарушителя. Им оказался 46-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen.
Водителя оштрафовали на максимальную сумму, предусмотренную законодательством, и начислили штрафные пункты.
Национальная полиция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и предоставлять преимущество пешеходам, переходящим дорогу.