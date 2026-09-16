В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов

Инцидент произошел 11 сентября на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Момент нарушения попал на видеорегистратор. О случившемся была уведомлена полиция.

В Кишиневе оштрафовали водителя Volkswagen, не пропустившего пешеходов.