В Кишиневе мужчина украл велосипед у 12-летнего ребенка.

39-летний мужчина из Кишинева был задержан сотрудниками Инспектората полиции сектора Буюканы по подозрению в открытом хищении велосипеда у 12-летнего ребенка. Стоимость велосипеда оценивается примерно в 20 тысяч леев.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из скверов сектора. Мужчина забрал велосипед ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

В результате предпринятых мер полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на 72 часа. Также было установлено, что велосипед сразу после совершения преступления был продан. Имущество нашли и вернули владельцу.

Согласно законодательству, за подобное преступление виновному грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.