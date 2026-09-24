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politia.md logopolitia
24 Сентября 2026, 14:18
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В Кишиневе мужчина украл велосипед у 12-летнего ребенка

39-летний мужчина из Кишинева был задержан сотрудниками Инспектората полиции сектора Буюканы по подозрению в открытом хищении велосипеда у 12-летнего ребенка. Стоимость велосипеда оценивается примерно в 20 тысяч леев.

В Кишиневе мужчина украл велосипед у 12-летнего ребенка.
В Кишиневе мужчина украл велосипед у 12-летнего ребенка.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из скверов сектора. Мужчина забрал велосипед ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

В результате предпринятых мер полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на 72 часа. Также было установлено, что велосипед сразу после совершения преступления был продан. Имущество нашли и вернули владельцу.

Согласно законодательству, за подобное преступление виновному грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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Источник
politia.md logopolitia
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