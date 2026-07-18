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Point.md logoPoint
18 Июля 2026, 12:45
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В Хынчештском районе перевернулся автомобиль: погиб 29-летний водитель

Сегодня около 05:25 в полицию Хынчешт поступило сообщение об автомобиле, перевернувшемся за пределами проезжей части на трассе М1.

В Хынчештском районе перевернулся автомобиль: погиб 29-летний водитель.
В Хынчештском районе перевернулся автомобиль: погиб 29-летний водитель.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специализированные службы. По предварительным данным, автомобиль Opel Corsa по пока неустановленным причинам на повороте съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате аварии 29-летний водитель был выброшен из салона автомобиля и погиб на месте.

Экспертизы должны помочь установить, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, а также при каких обстоятельствах автомобиль съехал с дороги.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители отмечают, что информация носит предварительный характер и может быть уточнена по итогам расследования и проведения экспертиз.

В Хынчештском районе перевернулся автомобиль: погиб 29-летний водитель

Источник
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