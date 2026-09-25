В Кантемирском районе у местного жителя изъяли незаконный арсенал оружия и патронов
Сотрудники полиции Кантемира обнаружили и изъяли крупную партию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у 47-летнего жителя села Баймаклия.
Обыск в доме подозреваемого был проведен на основании полученного ранее судебного разрешения, передает rupor.md
В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители обнаружили:
156 патронов различного калибра;
двуствольное ружье;
два пистолета кустарного (самодельного) производства.
Весь обнаруженный арсенал был конфискован и направлен на баллистическую экспертизу. Специалистам предстоит установить, пригодно ли оружие для стрельбы, а также выяснить историю его происхождения.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают следственные действия, чтобы задокументировать данный факт и установить все обстоятельства правонарушения.