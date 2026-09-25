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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 21:09
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В Кантемирском районе у местного жителя изъяли незаконный арсенал оружия и патронов

Сотрудники полиции Кантемира обнаружили и изъяли крупную партию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у 47-летнего жителя села Баймаклия.

В Кантемирском районе у местного жителя изъяли незаконный арсенал оружия и патронов.
В Кантемирском районе у местного жителя изъяли незаконный арсенал оружия и патронов.

Обыск в доме подозреваемого был проведен на основании полученного ранее судебного разрешения, передает rupor.md

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители обнаружили:

  • 156 патронов различного калибра;

  • двуствольное ружье;

  • два пистолета кустарного (самодельного) производства.

Весь обнаруженный арсенал был конфискован и направлен на баллистическую экспертизу. Специалистам предстоит установить, пригодно ли оружие для стрельбы, а также выяснить историю его происхождения.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают следственные действия, чтобы задокументировать данный факт и установить все обстоятельства правонарушения.

В Кантемирском районе у местного жителя изъяли незаконный арсенал оружия и патронов

В Кантемирском районе у местного жителя изъяли незаконный арсенал оружия и патронов

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Источник
rupor.md logorupor
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