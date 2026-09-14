Четверых жителей Хынчештского района подозревают в незаконном обороте оружия.

Сотрудники Инспектората полиции Хынчешт под руководством прокуроров прокуратуры Хынчештского района документируют незаконную деятельность четырех мужчин в возрасте от 37 до 48 лет, проживающих в этом же районе.

Их подозревают в незаконном хранении и обороте оружия и боеприпасов.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли ряд предметов, представляющих интерес для уголовного дела, в том числе незаконно хранившиеся оружие, боеприпасы и принадлежности к ним.

Кроме того, в рамках специальных розыскных мероприятий в доме одного из подозреваемых были обнаружены наркотические вещества типа PVP («соль»), марихуана, а также самодельные приспособления, предназначенные для употребления наркотиков.

Все изъятые вещественные доказательства будут направлены на необходимые экспертизы.

Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и выявления всех причастных лиц.

До вынесения окончательного судебного решения указанные лица в соответствии с законом пользуются презумпцией невиновности.