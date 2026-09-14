В Дубоссарском районе у мужчины нашли два гранатомета со взрывчатым веществом.

52-летний житель села Кочиеры Дубоссарского района стал фигурантом уголовного дела после обнаружения у него дома двух противотанковых гранатометов РПГ-26 и магазина для автомата Калашникова.

По данным полиции, гранатометы были спрятаны в бетонной плите, в них было взрывчатое вещество, сообщает rupor.md

Обыск провели Национальный инспекторат расследований совместно с Дубоссарским инспекторатом полиции. К операции также привлекли специалистов Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз ГИП. Следственные действия проходили под руководством Прокуратуры по борьбе с преступностью и специальным делам.

Два гранатомета модели РПГ-26 нашли в бетонной плите. Предварительные проверки непосредственно на месте показали наличие в них взрывчатого вещества.

Кроме того, на чердаке дома нашли магазин для автомата Калашникова (АКМ). Патронов в нем не было.

Мужчину подозревают в незаконном хранении оружия. По версии следствия, он мог намереваться продать его на черном рынке. По данному факту возбуждено уголовное дело.