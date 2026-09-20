В Каларашском районе расследуют случай браконьерства: застрелили двухлетнюю косулю.

В Каларашском районе зафиксирован случай незаконной охоты. Вблизи села Новачь, недалеко от автомобильной трассы Калараш — Унгены, обнаружена убитая косуля.

По предварительным данным экологических служб, возраст застреленного животного составлял около двух лет, пишет rupor.md

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 сентября. На место происшествия прибыли инспекторы по охране окружающей среды, которые привлекли к разбирательству оперативную группу Инспектората полиции Калараш.

Правоохранители уже провели тщательный осмотр территории. Туша косули изъята и направлена на экспертизу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Личности браконьеров пока не установлены, ведется их розыск.