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rupor.md logorupor
20 Сентября 2026, 11:14
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В Каларашском районе расследуют случай браконьерства: застрелили двухлетнюю косулю

В Каларашском районе зафиксирован случай незаконной охоты. Вблизи села Новачь, недалеко от автомобильной трассы Калараш — Унгены, обнаружена убитая косуля.

В Каларашском районе расследуют случай браконьерства: застрелили двухлетнюю косулю.
В Каларашском районе расследуют случай браконьерства: застрелили двухлетнюю косулю.

По предварительным данным экологических служб, возраст застреленного животного составлял около двух лет, пишет rupor.md

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 сентября. На место происшествия прибыли инспекторы по охране окружающей среды, которые привлекли к разбирательству оперативную группу Инспектората полиции Калараш.

Правоохранители уже провели тщательный осмотр территории. Туша косули изъята и направлена на экспертизу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Личности браконьеров пока не установлены, ведется их розыск.

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Источник
rupor.md logorupor
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