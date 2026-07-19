theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Июля 2026, 17:14
24 442
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Калараше расследуют возможное сексуальное насилие над 19-летней девушкой

Полиция расследует инцидент, произошедший утром 19 июля в городе Калараш, с участием 19-летней девушки.

В Калараше расследуют возможное сексуальное насилие над 19-летней девушкой.
В Калараше расследуют возможное сексуальное насилие над 19-летней девушкой.

По данным следствия, в полицию обратилась подруга девушки. Вернувшись в съемную квартиру, где они проживали, она обнаружила подругу вместе с четырьмя молодыми людьми и, посчитав ситуацию тревожной, немедленно вызвала правоохранителей.

В ходе первоначальных процессуальных действий было установлено, что девушка договорилась о встрече у себя дома с четырьмя молодыми людьми в возрасте от 19 до 21 года. По предварительным данным, они совместно употребляли алкогольные напитки.

При обстоятельствах, которые предстоит установить в ходе расследования, молодые люди вступили с девушкой в половые отношения.

Потерпевшая будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора необходимых доказательств.

Предварительно установлено, что девушка познакомилась с молодыми людьми через социальные сети. С одним из них она ранее уже встречалась и состояла в интимных отношениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все четверо молодых людей проходят по нему в качестве фигурантов. Они самостоятельно явились в орган уголовного преследования, где с их участием проводятся необходимые процессуальные действия для полного и объективного выяснения обстоятельств произошедшего.

Полиция продолжает расследование.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте