В Калараше расследуют возможное сексуальное насилие над 19-летней девушкой.

Полиция расследует инцидент, произошедший утром 19 июля в городе Калараш, с участием 19-летней девушки.

По данным следствия, в полицию обратилась подруга девушки. Вернувшись в съемную квартиру, где они проживали, она обнаружила подругу вместе с четырьмя молодыми людьми и, посчитав ситуацию тревожной, немедленно вызвала правоохранителей.

В ходе первоначальных процессуальных действий было установлено, что девушка договорилась о встрече у себя дома с четырьмя молодыми людьми в возрасте от 19 до 21 года. По предварительным данным, они совместно употребляли алкогольные напитки.

При обстоятельствах, которые предстоит установить в ходе расследования, молодые люди вступили с девушкой в половые отношения.

Потерпевшая будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора необходимых доказательств.

Предварительно установлено, что девушка познакомилась с молодыми людьми через социальные сети. С одним из них она ранее уже встречалась и состояла в интимных отношениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все четверо молодых людей проходят по нему в качестве фигурантов. Они самостоятельно явились в орган уголовного преследования, где с их участием проводятся необходимые процессуальные действия для полного и объективного выяснения обстоятельств произошедшего.

Полиция продолжает расследование.