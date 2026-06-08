Яловенский район попросит помощи у центральных властей после сильной непогоды.

В районном совете сообщили, что в последние дни на местах работали спасатели из Яловен, Каушан и регионального поисково-спасательного подразделения № 1, передает rupor.md

По данным местных властей, экстренные службы помогали защищать людей, ограничивать последствия непогоды и оказывать поддержку пострадавшим населенным пунктам.

Районные власти заявили, что для ликвидации последствий потребуется поддержка центральной власти.

В районном совете поблагодарили спасателей за работу в сложных условиях и помощь жителям.