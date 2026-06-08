theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 22:01
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Яловенский район попросит помощи у центральных властей после сильной непогоды

Власти Яловенского района намерены обратиться за поддержкой к центральным органам после сильной непогоды, которая затронула несколько населенных пунктов района.

Яловенский район попросит помощи у центральных властей после сильной непогоды.
Яловенский район попросит помощи у центральных властей после сильной непогоды.

В районном совете сообщили, что в последние дни на местах работали спасатели из Яловен, Каушан и регионального поисково-спасательного подразделения № 1, передает rupor.md

По данным местных властей, экстренные службы помогали защищать людей, ограничивать последствия непогоды и оказывать поддержку пострадавшим населенным пунктам.

Районные власти заявили, что для ликвидации последствий потребуется поддержка центральной власти.

В районном совете поблагодарили спасателей за работу в сложных условиях и помощь жителям.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте