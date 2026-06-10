10 Июня 2026, 19:00
1 407
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Яловенском районе изъяли незаконно хранящееся оружие и наркотические вещества
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели в селе Вартик обыски в домах двух мужчин в возрасте 28 и 30 лет.
Были обнаружены и изъяты пневматическое оружие, гладкоствольное ружье и патроны различных калибров, передает stiri.md
Следователи также обнаружили мобильные телефоны, изделия ручной работы со следами, предположительно, запрещенных веществ, устройства для употребления наркотиков, а также другие предметы, использовавшиеся для упаковки и распространения наркотических веществ.
Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Расследование будет продолжено.