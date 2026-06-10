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stiri.md logostiri
10 Июня 2026, 19:00
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В Яловенском районе изъяли незаконно хранящееся оружие и наркотические вещества

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели в селе Вартик обыски в домах двух мужчин в возрасте 28 и 30 лет.

В Яловенском районе изъяли незаконно хранящееся оружие и наркотические вещества. Коллаж: știri.md
В Яловенском районе изъяли незаконно хранящееся оружие и наркотические вещества. Коллаж: știri.md

Были обнаружены и изъяты пневматическое оружие, гладкоствольное ружье и патроны различных калибров, передает stiri.md

Следователи также обнаружили мобильные телефоны, изделия ручной работы со следами, предположительно, запрещенных веществ, устройства для употребления наркотиков, а также другие предметы, использовавшиеся для упаковки и распространения наркотических веществ.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Расследование будет продолжено.

Источник
stiri.md logostiri
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