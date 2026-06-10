В Яловенском районе изъяли незаконно хранящееся оружие и наркотические вещества

Были обнаружены и изъяты пневматическое оружие, гладкоствольное ружье и патроны различных калибров, передает stiri.md

Следователи также обнаружили мобильные телефоны, изделия ручной работы со следами, предположительно, запрещенных веществ, устройства для употребления наркотиков, а также другие предметы, использовавшиеся для упаковки и распространения наркотических веществ.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Расследование будет продолжено.