В Единецком районе мужчина получил тяжёлые ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар.

62-летний мужчина пытался самостоятельно потушить пожар сухой растительности.

Инцидент произошёл днём 4 августа 2026 года в селе Володены Единецкого района. Сообщение в Службу 112 поступило в 17:25. По предварительной информации, возгорание сухой растительности произошло на территории заброшенного домовладения. Проходивший мимо мужчина попытался ликвидировать пожар до прибытия специализированных служб, однако получил ожоги III степени верхних и нижних конечностей.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Его доставили в Единецкую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

На место прибыли пожарные подразделения Единецкого управления спасателей и пожарных, которые ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.

В связи с этим ГИЧС предупреждает, что самостоятельное тушение ландшафтных пожаров может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. В условиях высокой температуры воздуха, сильного ветра и низкой влажности огонь распространяется очень быстро, а направление пламени может резко измениться.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период аномальной жары.

Жителям рекомендуют не использовать открытый огонь вблизи полей, лесов и участков с сухой растительностью, а также не бросать окурки и другие источники возгорания на территории с растительными остатками. Кроме того, категорически не рекомендуется поджигать сухую траву для очистки участков, поскольку это может привести к масштабным пожарам, способным уничтожить большие площади и хозяйства.

По данным ГИЧС, только за последнюю неделю июля в стране было зарегистрировано более 100 пожаров сухой растительности, в результате которых выгорело около 161 гектара земли.

Если вы заметили очаг возгорания, незамедлительно звоните по номеру 112 и не пытайтесь самостоятельно тушить пожар, если он распространился или представляет угрозу для вашей жизни.