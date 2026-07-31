Водолазы обнаружили тело утонувшего в Днестре мужчины.

Около 12:58 водолазы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обнаружили и вынесли на берег вблизи села Пырыта тело человека, который утонул в реке Днестр утром 31 июля 2026 года.

В связи с этим спасатели ГИЧС призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время купания. Жителей просят купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или сразу после длительного пребывания на солнце, а также не заплывать далеко от берега.

Кроме того, родителей призывают не оставлять детей без постоянного присмотра взрослых, даже если они находятся на мелководье или используют плавательные средства.

"Если вы заметили человека, которому грозит утопление, немедленно звоните по номеру 112 и не пытайтесь самостоятельно прийти на помощь, если это может поставить под угрозу вашу собственную жизнь", - призывает ГИЧС.