theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
31 Июля 2026, 13:35
6 008
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Водолазы обнаружили тело утонувшего в Днестре мужчины

Около 12:58 водолазы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обнаружили и вынесли на берег вблизи села Пырыта тело человека, который утонул в реке Днестр утром 31 июля 2026 года.

Водолазы обнаружили тело утонувшего в Днестре мужчины.
Водолазы обнаружили тело утонувшего в Днестре мужчины.

В связи с этим спасатели ГИЧС призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время купания. Жителей просят купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или сразу после длительного пребывания на солнце, а также не заплывать далеко от берега.

Кроме того, родителей призывают не оставлять детей без постоянного присмотра взрослых, даже если они находятся на мелководье или используют плавательные средства.

"Если вы заметили человека, которому грозит утопление, немедленно звоните по номеру 112 и не пытайтесь самостоятельно прийти на помощь, если это может поставить под угрозу вашу собственную жизнь", - призывает ГИЧС.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте