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Point.md logoPoint
22 Июля 2026, 12:44
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Спасатели ГИЧС в Кагуле вызволили из автомобиля трехмесячного младенца

Утром 22 июля спасатели ГИЧС выехали на вызов, чтобы помочь трехмесячному ребенку, который оказался заперт в автомобиле в муниципии Кагул.

Спасатели ГИЧС в Кагуле вызволили из автомобиля трехмесячного младенца.
Спасатели ГИЧС в Кагуле вызволили из автомобиля трехмесячного младенца.

Сообщение в службу 112 поступило в 09:39. По предварительной информации, на улице 31 Августа в Кагуле в припаркованной машине оказался заблокирован младенец после того, как дверь автомобиля захлопнулась, а ключ остался в салоне.

На место происшествия спасатели прибыли менее чем через пять минут после получения вызова. Они установили, что ребенок находится в безопасности внутри автомобиля, однако машина была заперта.

В результате оперативных действий спасатели вскрыли автомобиль всего за три минуты. После этого ребенка осмотрели медики. Младенец не пострадал. После обследования врачи передали его родителям.

ГИЧС напоминает взрослым о необходимости проявлять особую осторожность рядом с автомобилями и никогда не оставлять детей без присмотра в салоне машины, даже на короткое время.

Источник
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