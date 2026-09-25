В Бричанском районе найдены фрагменты дрона «Герань 4».

Эксперты взрывотехнической службы в течение ночи завершили осмотр места происшествия за пределами села Котюжаны Бричанского района, где вчера вечером был зафиксирован взрыв.

По предварительным данным, летательный аппарат взорвался примерно в 10 метрах над землей после того, как врезался в деревья. В радиусе около 25 метров обнаружены ветки, которые выбросило взрывной волной.

На месте обнаружены фрагменты корпуса аппарата, изготовленные из стекловолокна, а также электронные компоненты, кабели и элементы системы электропитания.

Кроме того, были обнаружены части крыльев, оснащённые сервоприводами и элеронами. На некоторых компонентах есть надпись «ГЕРАНЬ 4». Кроме того, найден двигательный комплекс — частично поврежденный турбореактивный двигатель.

Все обнаруженные компоненты переданы на экспертизу.

Других устройств или взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено.