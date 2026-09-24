24 Сентября 2026, 17:53
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На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы.
На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы
Около 16:50 патруль Пограничной полиции Бричан, выполнявший задачу по наблюдению за государственной границей, обнаружил фрагменты беспилотника.
Территорию сразу оцепили, на место вызвали специализированные службы.
В настоящее время к месту происшествия направляются специализированные подразделения, которым предстоит принять необходимые меры и установить все обстоятельства инцидента.