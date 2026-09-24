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ipn.md logoipn
24 Сентября 2026, 17:53
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На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы

Около 16:50 патруль Пограничной полиции Бричан, выполнявший задачу по наблюдению за государственной границей, обнаружил фрагменты беспилотника.

На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы.
На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы.

Территорию сразу оцепили, на место вызвали специализированные службы.

В настоящее время к месту происшествия направляются специализированные подразделения, которым предстоит принять необходимые меры и установить все обстоятельства инцидента.

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