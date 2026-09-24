На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы

Около 16:50 патруль Пограничной полиции Бричан, выполнявший задачу по наблюдению за государственной границей, обнаружил фрагменты беспилотника.

На севере Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника возле границы.