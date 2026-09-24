Пограничная полиция показала фрагменты дрона, обнаруженные в Бричанском районе.

Пограничная полиция совместно с другими представителями правоохранительных органов непрерывно следит за ситуацией с целью ее урегулирования и поддерживает связь с компетентными органами Украины.

Граждан, которые слышат характерные звуки дронов или взрывы, призывают сохранять спокойствие, укрыться в безопасном месте внутри помещений и следить исключительно за информацией, распространяемой властями, передает border.gov.md

Кроме того, жителей просят не приближаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам и немедленно сообщать о них властям по номеру 112.

В настоящее время к месту происшествия направляются специализированные подразделения, которым предстоит принять необходимые меры и установить все обстоятельства инцидента.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере развития ситуации.