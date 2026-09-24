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border.gov.md logoborder
24 Сентября 2026, 18:48
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Пограничная полиция показала фрагменты дрона, обнаруженные в Бричанском районе

Пограничная полиция совместно с другими представителями правоохранительных органов непрерывно следит за ситуацией с целью ее урегулирования и поддерживает связь с компетентными органами Украины.

Пограничная полиция показала фрагменты дрона, обнаруженные в Бричанском районе.
Пограничная полиция показала фрагменты дрона, обнаруженные в Бричанском районе.

Граждан, которые слышат характерные звуки дронов или взрывы, призывают сохранять спокойствие, укрыться в безопасном месте внутри помещений и следить исключительно за информацией, распространяемой властями, передает border.gov.md

Кроме того, жителей просят не приближаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам и немедленно сообщать о них властям по номеру 112.

В настоящее время к месту происшествия направляются специализированные подразделения, которым предстоит принять необходимые меры и установить все обстоятельства инцидента.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере развития ситуации.

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Источник
border.gov.md logoborder
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