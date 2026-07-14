В Бендерах ночью взорвали банкомат и похитили находившиеся в нём деньги.

По предварительной информации, четверо мужчин в тёмной одежде повредили банкомат, предположительно с использованием горючей смеси.

Инцидент произошел сегодня ночью в микрорайоне «Солнечный» в торговом центре «Охотный ряд» в Бендерах, сообщает местное ведомство.

После хищения денежных средств злоумышленники скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и обстоятельств произошедшего.



