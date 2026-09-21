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politia.md logopolitia
21 Сентября 2026, 14:48
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Телефонные мошенники выманили у жительницы Кишинева 272 тысячи леев

За выходные полиция зарегистрировала один случай телефонного мошенничества. Жертвой стала 64-летняя жительница муниципия Кишинёв.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Кишинева 272 тысячи леев.
Телефонные мошенники выманили у жительницы Кишинева 272 тысячи леев.

По данным Генинспектората полиции, женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка Молдовы. Под различными предлогами они ввели её в заблуждение и убедили перевести 272 000 леев.

В то же время за этот период благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 75 попыток телефонного мошенничества, прежде чем они привели к материальному ущербу.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не выполнять требования неизвестных лиц, особенно если речь идёт о переводе денег или раскрытии личных и банковских данных.

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Источник
politia.md logopolitia
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