21 Сентября 2026, 14:48
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Телефонные мошенники выманили у жительницы Кишинева 272 тысячи леев.
Телефонные мошенники выманили у жительницы Кишинева 272 тысячи леев
За выходные полиция зарегистрировала один случай телефонного мошенничества. Жертвой стала 64-летняя жительница муниципия Кишинёв.
По данным Генинспектората полиции, женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка Молдовы. Под различными предлогами они ввели её в заблуждение и убедили перевести 272 000 леев.
В то же время за этот период благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 75 попыток телефонного мошенничества, прежде чем они привели к материальному ущербу.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не выполнять требования неизвестных лиц, особенно если речь идёт о переводе денег или раскрытии личных и банковских данных.