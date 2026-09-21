Телефонные мошенники выманили у жительницы Кишинева 272 тысячи леев.

За выходные полиция зарегистрировала один случай телефонного мошенничества. Жертвой стала 64-летняя жительница муниципия Кишинёв.

По данным Генинспектората полиции, женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка Молдовы. Под различными предлогами они ввели её в заблуждение и убедили перевести 272 000 леев.

В то же время за этот период благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 75 попыток телефонного мошенничества, прежде чем они привели к материальному ущербу.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не выполнять требования неизвестных лиц, особенно если речь идёт о переводе денег или раскрытии личных и банковских данных.