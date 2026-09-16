В Германии женщина впервые возглавила боевой корабль.

В Вильгельмсхафене капитан фрегата Уте Никлас приняла командование над кораблём «Рейнланд-Пфальц» — как сообщает бундесвер, она стала первой женщиной в истории немецких ВМС, получившей такую должность.

Передача командования состоялась 15 сентября утром, передает ndr.de

Никлас ранее занимала пост первого офицера на военном корабле аналогичного класса. По данным флота, уроженка Ольденбурга обладает большим опытом службы на подобных судах. «Рейнланд-Пфальц» перед этим находилась на плановом ремонте на верфи в Вильгельмсхафене — теперь Никлас предстоит подготовить фрегат и его экипаж из 126 военнослужащих к возвращению в строй.

Никлас назвала назначение большой честью для себя. «Я надеюсь, что молодые девушки увидят: женщина способна занимать руководящую должность в традиционно мужской сфере», — сказала она, добавив, что хотела бы видеть больше преемниц на этом посту.

Женщины по-прежнему составляют меньшинство в бундесвере — на конец июля 2026 года из 186 705 военнослужащих 25 475 были женщинами, то есть около 14%. Свободный доступ ко всем военным специальностям женщины получили только в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает 15 и более лет. По данным бундесвера, ранее лишь две женщины получали командование над минно-тральными кораблями.