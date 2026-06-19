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politia.md logopolitia
19 Июня 2026, 19:30
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Смертельное ДТП вблизи Валя Пержей: мужчина потерял управление и вылетел с трассы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июня вблизи села Валя-Пержей Тараклийского района.

Смертельное ДТП вблизи Валя Пержей: мужчина потерял управление и вылетел с трассы.
Смертельное ДТП вблизи Валя Пержей: мужчина потерял управление и вылетел с трассы.

В результате аварии погиб 49-летний мужчина.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Nissan во время движения потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в опору электропередач.

От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия экстренных служб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Расследование продолжается.

Смертельное ДТП вблизи Валя Пержей: мужчина потерял управление и вылетел с трассы

Источник
politia.md logopolitia
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