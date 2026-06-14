14 Июня 2026, 21:45
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В Бразилии при столкновения двух вертолетов погиб певец Оливер Три
Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо дос Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на гражданскую полицию Рио-де-Жанейро.
По данным полиции, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Пятеро погибших находились в одном вертолете, еще один погибший был пилотом второго воздушного судна.
По предварительным данным пожарной службы, после столкновения вертолеты упали на парковку электромобилей, в результате чего загорелись не менее 20 машин.