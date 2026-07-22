22 Июля 2026, 16:09
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Рейды в Яловенском районе: выявлены пьяные водители и велосипедисты
Несколько человек были выявлены за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Пухой — 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, управлял незарегистрированным мотоциклом. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,83 мг/л.
Кроме того, полицейские выявили нескольких велосипедистов, находившихся в состоянии опьянения:
- Кэрбуна — 42-летний мужчина. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,91 мг/л;
- Милештий Мичь — 45-летний мужчина. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,78 мг/л;
- Яловены — 66-летний мужчина был обнаружен лежащим на земле рядом со своим велосипедом. Его доставила бригада скорой помощи. По результатам анализа крови было установлено содержание алкоголя 3,27 мг/л.
Полиция напоминает, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, независимо от их вида, представляет серьезную угрозу как для жизни и здоровья самого человека, так и для безопасности других участников дорожного движения.