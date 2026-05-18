Ренато Усатый посетил арестованного военного в Кагуле после гибели подростка.

После беседы с арестованным и анализа обстоятельств трагедии политик заявил, что у него возникли «серьёзные вопросы» к действиям ответственных структур, передает realitatea.md

По словам Усатого, один из ключевых моментов касается работы медиков. Он отметил, что несколько бригад скорой помощи, прибывших на место происшествия, первоначально диагностировали у подростка остановку сердца и не обнаружили огнестрельное ранение. Лишь спустя сутки власти сообщили, что причиной смерти стала пуля.

Также лидер «Нашей партии» раскритиковал использование в молдавской армии пистолетов Glock 19 Gen4 без внешнего предохранителя. Он подчеркнул, что даже армия США при выборе нового служебного оружия требовала наличие ручного предохранителя.

Отдельное внимание Усатый обратил на вопросы безопасности в воинских частях, указав, что гражданские лица, посещающие родственников, не должны иметь доступ к зонам, где находятся вооружённые военнослужащие.

Политик сообщил, что намерен поднять эти вопросы на заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, которое состоится 19 мая.