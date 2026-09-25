Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула

Полиция Кагула просит граждан помочь в поисках 14-летней девочки, которая утром 23 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Отмечается, что она покидает дом не впервые.

Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула.