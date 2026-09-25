25 Сентября 2026, 20:57
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Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула.
Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула
Полиция Кагула просит граждан помочь в поисках 14-летней девочки, которая утром 23 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Отмечается, что она покидает дом не впервые.
Приметы: рост около 170 см, длинные светлые волосы, карие глаза.
На момент исчезновения была одета в майку и светло-голубые джинсы.
Всех, кто видел девочку или располагает информацией, которая может помочь установить ее местонахождение, просят сообщить в полицию по номеру 112.
Любая информация может оказаться важной.