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25 Сентября 2026, 20:57
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Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула

Полиция Кагула просит граждан помочь в поисках 14-летней девочки, которая утром 23 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Отмечается, что она покидает дом не впервые.

Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула.
Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки из Кагула.

Приметы: рост около 170 см, длинные светлые волосы, карие глаза. 

На момент исчезновения была одета в майку и светло-голубые джинсы.

Всех, кто видел девочку или располагает информацией, которая может помочь установить ее местонахождение, просят сообщить в полицию по номеру 112.

Любая информация может оказаться важной.

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