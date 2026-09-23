Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки из Кишинева.

По предварительной информации, 22 сентября около 16:00 несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении.

Полицейским удалось связаться с ней по телефону, однако после разговора девушка отключила телефон, и ее местонахождение по-прежнему неизвестно.

Приметы: темные волосы, карие глаза, рост около 160 см, худощавое телосложение.

На момент исчезновения она была одета в черную спортивную одежду.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить в Единую службу экстренной помощи по номеру 112 или связаться с Инспекторатом полиции сектора Центр.

Любая информация может помочь установить местонахождение девушки и вернуть ее домой.