theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
23 Сентября 2026, 17:27
8 118
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки из Кишинева

По предварительной информации, 22 сентября около 16:00 несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении.

Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки из Кишинева.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки из Кишинева.

Полицейским удалось связаться с ней по телефону, однако после разговора девушка отключила телефон, и ее местонахождение по-прежнему неизвестно.

Приметы: темные волосы, карие глаза, рост около 160 см, худощавое телосложение.

На момент исчезновения она была одета в черную спортивную одежду.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить в Единую службу экстренной помощи по номеру 112 или связаться с Инспекторатом полиции сектора Центр.

Любая информация может помочь установить местонахождение девушки и вернуть ее домой.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте