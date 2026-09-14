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politia.md logopolitia
14 Сентября 2026, 17:04
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У жителя Кагульского района нашли три банки с растительной массой и предмет, похожий на гранату

Сотрудники Управления расследований «Юг» Национального инспектората расследований провели обыск по месту жительства 54-летнего мужчины из Кагульского района.

У жителя Кагульского района нашли три банки с растительной массой и предмет, похожий на гранату.
У жителя Кагульского района нашли три банки с растительной массой и предмет, похожий на гранату.

В ходе обыска полицейские обнаружили три трехлитровые банки с растительной массой в виде соцветий, а также предмет, похожий на гранату Ф-1, передает politia.md

По предварительным оценкам, стоимость вещества в случае его реализации на черном рынке превысила бы 350 000 леев.

Растительное вещество и предмет, похожий на гранату, были изъяты и направлены на специализированные экспертизы.

Согласно действующему законодательству, виновному в совершении подобного преступления грозит лишение свободы на срок от 1 до 6 лет.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, которые могут быть причастны.

До вынесения окончательного судебного решения лицо пользуется презумпцией невиновности.

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Источник
politia.md logopolitia
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