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5 Августа 2026, 17:27
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Опасный маневр в центре Кишинева: полиция выявила нарушительницу

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) инициировали проверку после появления в публичном пространстве видеозаписей и установили личность человека, нарушившего Правила дорожного движения.

Опасный маневр в центре Кишинева: полиция выявила нарушительницу.
Опасный маневр в центре Кишинева: полиция выявила нарушительницу.

Инцидент произошел 23 июня на пересечении улиц Измаильской и Алексея Матеевича в Кишиневе.

За рулем автомобиля BMW находилась 36-летняя женщина. По результатам проверки в ее отношении был составлен протокол за создание аварийной ситуации.

Полиция напоминает, что каждый необдуманный маневр на дороге может привести к опасным последствиям и создать угрозу для участников дорожного движения.


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