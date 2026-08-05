5 Августа 2026, 17:27
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Опасный маневр в центре Кишинева: полиция выявила нарушительницу.
Опасный маневр в центре Кишинева: полиция выявила нарушительницу
Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) инициировали проверку после появления в публичном пространстве видеозаписей и установили личность человека, нарушившего Правила дорожного движения.
Инцидент произошел 23 июня на пересечении улиц Измаильской и Алексея Матеевича в Кишиневе.
За рулем автомобиля BMW находилась 36-летняя женщина. По результатам проверки в ее отношении был составлен протокол за создание аварийной ситуации.
Полиция напоминает, что каждый необдуманный маневр на дороге может привести к опасным последствиям и создать угрозу для участников дорожного движения.