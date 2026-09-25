25 Сентября 2026, 16:08
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Полиция Дрокии провела обыски и изъяла оружие и боеприпасы.
Полиция Дрокии провела обыски и изъяла оружие и боеприпасы
Полицейские Дрокии провели обыски в домах трех человек в возрасте от 45 до 60 лет, подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
В результате обысков были обнаружены и изъяты пистолет и 77 патронов различных типов, в том числе боевые и охотничьи.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств.