Под Оргеевом нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со смертельным исходом
Сегодня утром, 3 июля, около 03:50, потребовалось вмешательство полиции в ДТП вблизи села Суслены Оргеевского района.
По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля марки Lada, который двигался в сторону Оргеева и перевозил пассажира 32 лет, врезался сзади в прицеп трактора марки MTZ.
Трактором управлял 45-летний мужчина, в салоне которого находились трое пассажиров в возрасте 37, 39 и 40 лет.
В результате удара пассажир легкового автомобиля скончался на месте.
Оба водителя и один из пассажиров трактора получили травмы и были доставлены в районную больницу.
Алкотест водителя автомобиля показал концентрацию алкоголя 0,88 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Из-за состояния здоровья водитель трактора не смог пройти тест на месте, у него были взяты биологические образцы крови.
Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств аварии.