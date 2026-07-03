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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 11:08
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Под Оргеевом нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Сегодня утром, 3 июля, около 03:50, потребовалось вмешательство полиции в ДТП вблизи села Суслены Оргеевского района.

Под Оргеевом нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со смертельным исходом.
Под Оргеевом нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля марки Lada, который двигался в сторону Оргеева и перевозил пассажира 32 лет, врезался сзади в прицеп трактора марки MTZ.

Трактором управлял 45-летний мужчина, в салоне которого находились трое пассажиров в возрасте 37, 39 и 40 лет.

В результате удара пассажир легкового автомобиля скончался на месте.

Оба водителя и один из пассажиров трактора получили травмы и были доставлены в районную больницу.

Алкотест водителя автомобиля показал концентрацию алкоголя 0,88 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Из-за состояния здоровья водитель трактора не смог пройти тест на месте, у него были взяты биологические образцы крови.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств аварии.

Источник
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