Под Оргеевом нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля марки Lada, который двигался в сторону Оргеева и перевозил пассажира 32 лет, врезался сзади в прицеп трактора марки MTZ.

Трактором управлял 45-летний мужчина, в салоне которого находились трое пассажиров в возрасте 37, 39 и 40 лет.

В результате удара пассажир легкового автомобиля скончался на месте.

Оба водителя и один из пассажиров трактора получили травмы и были доставлены в районную больницу.

Алкотест водителя автомобиля показал концентрацию алкоголя 0,88 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Из-за состояния здоровья водитель трактора не смог пройти тест на месте, у него были взяты биологические образцы крови.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств аварии.