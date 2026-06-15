Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП в Венгрии, в тяжёлом состоянии
Водитель получил множественные переломы, сообщили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на информацию, предоставленную Посольством Республики Молдова в Венгрии.
Второй пострадавший пассажир находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь, сообщает ipn.md
«Посольство Республики Молдова в Венгрии находится в постоянном контакте с компетентными органами и медицинскими учреждениями, а также оказывает консульскую помощь для организации репатриации погибших», — сообщили в МИД.
Напомним, вблизи венгерского города Дьёр микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком, который стоял в колонне, образовавшейся после другого ДТП на автомагистрали M1.
Согласно информации, направленной компетентными органами в посольство Республики Молдова в Венгрии, из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, шесть - граждане Республики Молдова, некоторые из которых также имели румынское гражданство. Еще три пассажира - граждане Румынии.
Министерство иностранных дел уточняет, что двое пострадавших, доставленных в больницу для оказания медицинской помощи, являются гражданами Республики Молдова и также имеют румынское гражданство.