Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП в Венгрии, в тяжёлом состоянии.

Второй пострадавший пассажир находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь, сообщает ipn.md

«Посольство Республики Молдова в Венгрии находится в постоянном контакте с компетентными органами и медицинскими учреждениями, а также оказывает консульскую помощь для организации репатриации погибших», — сообщили в МИД.

Напомним, вблизи венгерского города Дьёр микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком, который стоял в колонне, образовавшейся после другого ДТП на автомагистрали M1.

Согласно информации, направленной компетентными органами в посольство Республики Молдова в Венгрии, из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, шесть - граждане Республики Молдова, некоторые из которых также имели румынское гражданство. Еще три пассажира - граждане Румынии.

Министерство иностранных дел уточняет, что двое пострадавших, доставленных в больницу для оказания медицинской помощи, являются гражданами Республики Молдова и также имеют румынское гражданство.