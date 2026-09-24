Пенсионерка из Вулканешт отдала мошенникам деньги от продажи квартиры

В Молдове телефонные мошенники обманом выманили у 59-летней жительницы Вулканешт 768 792 лея леев в период с 23 июля по 17 сентября.

Злоумышленники представились сотрудниками компании Orange, Службы информации и безопасности и Министерства внутренних дел, сообщает полиция, передает rupor.md

Мошенники убедили женщину передать им деньги, вырученные от продажи квартиры. Сбережения были отправлены через курьера и банковским переводом.

Новых случаев мошенничества за последние сутки правоохранители не зафиксировали. Кроме того, благодаря бдительности граждан за тот же период удалось предотвратить 37 попыток телефонного обмана до причинения материального ущерба. Полиция призывает жителей быть осторожными и не выполнять требования незнакомцев, особенно связанные с денежными переводами или передачей личных данных.