Борьба с телефонными мошенниками: в Молдове изменят правила использования SIM-карт.

Согласно принятым изменениям, предоплаченные SIM-карты можно будет активировать только после идентификации пользователя по документу, удостоверяющему личность. Одновременно будут введены дополнительные меры по проверке, маркировке или блокировке звонков, поступающих из-за границы и отображающих номера из Национального плана нумерации Молдовы. Соответствующие требования будет утверждать Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций, передает rupor.md

Операторы мобильной связи должны будут идентифицировать пользователей предоплаченных SIM-карт. Граждане Молдовы будут предоставлять имя, фамилию и IDNP, а иностранцы — документ, удостоверяющий личность, выданный государством их гражданства. Оператор будет хранить копию документа с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.

Идентификацию можно будет пройти в точках продаж, онлайн, с использованием мобильной подписи или других цифровых средств. До завершения процедуры SIM-карта будет доступна только для основных услуг, включая звонки в службу 112 и доступ к порталу идентификации.

Собранные при идентификации данные будут храниться в течение всего периода использования услуги и еще 12 месяцев после ее прекращения.

За активацию предоплаченных услуг без идентификации пользователя предусмотрены штрафы до 3 000 леев для должностных лиц и до 15 000 леев для юридических лиц.

Отдельные штрафы предусмотрены для операторов, которые не обеспечат технические меры по обнаружению и блокировке звонков из-за границы с подменными молдавскими номерами. Для юридических лиц штраф может достигать 15 000 леев, для должностных лиц — 9 000 леев.

Закон также предусматривает ответственность за использование оборудования для несанкционированной подмены идентификатора вызывающей линии, в том числе SIM-карт, eSIM-профилей, SIM box, GSM Gateway и других аналогичных технических средств. Штрафы составят до 4 500 леев для физических лиц, 9 000 леев для должностных лиц и 15 000 леев для юридических лиц.

Новые положения вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе». Обязательная идентификация пользователей предоплаченных мобильных услуг при активации новых номеров начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Пользователи SIM-карт, активированных начиная с 1 сентября 2026 года, должны пройти идентификацию до 1 июня 2027 года. Для остальных пользователей крайний срок установлен до 31 августа 2027 года.

По данным парламента, в Молдове активно около 1,6 млн предоплаченных SIM-карт, что составляет 42,7% всех мобильных подключений. Власти связывают анонимность таких номеров с использованием их в мошенничестве, ложных вызовах и других правонарушениях.

В течение последних пяти лет финансовые мошенничества и фишинговые кампании, в том числе схема «родственник попал в аварию», нанесли ущерб, который власти оценивают до 100 млн леев. Предоплаченные SIM-карты также использовались в контрабандной деятельности, в том числе для дистанционного управления дронами через мобильные сети. За последние пять лет было задокументировано 129 подобных инцидентов.