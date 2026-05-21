theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
21 Мая 2026, 15:39
5 969
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Два участка дорог в районе Штефан-Водэ модернизированы

Два участка дорог в районе Штефан-Водэ общей протяжённостью почти 5 километров были модернизированы в рамках проекта, финансируемого из Дорожного фонда. Стоимость работ превысила 22,7 миллиона леев.

Два участка дорог в районе Штефан-Водэ модернизированы.
Два участка дорог в районе Штефан-Водэ модернизированы.

Речь идёт о важных трассах, обеспечивающих сообщение между несколькими населёнными пунктами на юго-востоке страны и способствующих повышению безопасности дорожного движения, передаёт ipn.md

Национальная администрация автомобильных дорог сообщает, что первый реконструированный участок расположен между населёнными пунктами Волинтирь и Лазо, на трассе G116 R30 — Алава — Волинтирь — граница с Украиной. Его протяжённость составляет 1,8 километра. Второй модернизированный участок находится вблизи города Штефан-Водэ, на дороге G116.2 G116 — Штефэнешть — Штефан-Водэ — G116.1, и имеет длину 3,1 километра.

В рамках проекта было восстановлено дорожное покрытие, укреплены обочины и обустроены системы отвода дождевых вод. Кроме того, были установлены дорожные знаки и нанесена разметка для повышения безопасности движения.

По словам властей, модернизация дорог облегчит передвижение между населёнными пунктами Волинтирь, Лазо, Алава и Штефан-Водэ, обеспечивая более эффективное сообщение для жителей региона.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте