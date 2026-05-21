Два участка дорог в районе Штефан-Водэ модернизированы.

Речь идёт о важных трассах, обеспечивающих сообщение между несколькими населёнными пунктами на юго-востоке страны и способствующих повышению безопасности дорожного движения, передаёт ipn.md

Национальная администрация автомобильных дорог сообщает, что первый реконструированный участок расположен между населёнными пунктами Волинтирь и Лазо, на трассе G116 R30 — Алава — Волинтирь — граница с Украиной. Его протяжённость составляет 1,8 километра. Второй модернизированный участок находится вблизи города Штефан-Водэ, на дороге G116.2 G116 — Штефэнешть — Штефан-Водэ — G116.1, и имеет длину 3,1 километра.

В рамках проекта было восстановлено дорожное покрытие, укреплены обочины и обустроены системы отвода дождевых вод. Кроме того, были установлены дорожные знаки и нанесена разметка для повышения безопасности движения.

По словам властей, модернизация дорог облегчит передвижение между населёнными пунктами Волинтирь, Лазо, Алава и Штефан-Водэ, обеспечивая более эффективное сообщение для жителей региона.