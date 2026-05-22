noi.md
22 Мая 2026, 18:13
ГИЧС обратился к гражданам Молдовы в связи с грядущими ливнями и градом

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код атмосферной нестабильности. 22.05.2026 с 14:00 до 23:00 ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели и пожарные ГИЧС призывают граждан следовать следующим рекомендациям во избежание опасных ситуаций: 

  • не укрываться под деревьями, рядом с электрическими столбами или неустойчивыми зданиями; 
  • избегать нахождения на открытом воздухе во время дождя, а также передвижения по открытым территориям или районам, подверженным грозам; 
  • закреплять предметы, которые могут быть сдуты ветром; 
  • отключать электроприборы во время ударов молнии; 
  • не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными щитами или вблизи линий электропередач; 
  • не пересекать затопленные улицы или дороги; 
  • останавливать транспортное средство в безопасных местах в случае внезапного ухудшения видимости; 
  • следить за детьми и не позволять им играть рядом с деревьями или текущей водой. 

В случае чрезвычайных ситуаций (упавшие деревья, оборванные электрические кабели, скопление воды) немедленно сообщите в службу 112, передает noi.md

Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям постоянно следят за ситуацией и готовы вмешаться в случае необходимости.

noi.md
