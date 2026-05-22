22 Мая 2026, 18:13
ГИЧС обратился к гражданам Молдовы в связи с грядущими ливнями и градом
Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код атмосферной нестабильности. 22.05.2026 с 14:00 до 23:00 ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В связи с этим спасатели и пожарные ГИЧС призывают граждан следовать следующим рекомендациям во избежание опасных ситуаций:
- не укрываться под деревьями, рядом с электрическими столбами или неустойчивыми зданиями;
- избегать нахождения на открытом воздухе во время дождя, а также передвижения по открытым территориям или районам, подверженным грозам;
- закреплять предметы, которые могут быть сдуты ветром;
- отключать электроприборы во время ударов молнии;
- не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными щитами или вблизи линий электропередач;
- не пересекать затопленные улицы или дороги;
- останавливать транспортное средство в безопасных местах в случае внезапного ухудшения видимости;
- следить за детьми и не позволять им играть рядом с деревьями или текущей водой.
В случае чрезвычайных ситуаций (упавшие деревья, оборванные электрические кабели, скопление воды) немедленно сообщите в службу 112, передает noi.md
Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям постоянно следят за ситуацией и готовы вмешаться в случае необходимости.