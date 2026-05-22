ГИЧС обратился к гражданам Молдовы в связи с грядущими ливнями и градом.

В связи с этим спасатели и пожарные ГИЧС призывают граждан следовать следующим рекомендациям во избежание опасных ситуаций:

не укрываться под деревьями, рядом с электрическими столбами или неустойчивыми зданиями;

избегать нахождения на открытом воздухе во время дождя, а также передвижения по открытым территориям или районам, подверженным грозам;

закреплять предметы, которые могут быть сдуты ветром;

отключать электроприборы во время ударов молнии;

не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными щитами или вблизи линий электропередач;

не пересекать затопленные улицы или дороги;

останавливать транспортное средство в безопасных местах в случае внезапного ухудшения видимости;

следить за детьми и не позволять им играть рядом с деревьями или текущей водой.

В случае чрезвычайных ситуаций (упавшие деревья, оборванные электрические кабели, скопление воды) немедленно сообщите в службу 112, передает noi.md

Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям постоянно следят за ситуацией и готовы вмешаться в случае необходимости.