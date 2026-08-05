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realitatea.md logorealitatea
5 Августа 2026, 18:36
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В Кишиневе оштрафовали пять иностранцев за нарушение миграционного режима

Пять иностранных граждан были привлечены к административной ответственности в среду утром по итогам проверок, проведенных Генеральным инспекторатом по миграции (IGM) в Кишиневе.

В Кишиневе оштрафовали пять иностранцев за нарушение миграционного режима.
В Кишиневе оштрафовали пять иностранцев за нарушение миграционного режима.

В ходе рейдов были выявлены нарушения режима пребывания на территории Республики Молдова, передает realitatea.md

По данным IGM, по итогам проверок ведомство также направило в суд ходатайства о помещении указанных лиц под государственную опеку (публичное содержание) в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, иностранным гражданам разъяснили их права и возможности интеграции в Республике Молдова, а также напомнили об обязанностях по соблюдению правил пребывания в стране и условий трудоустройства.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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