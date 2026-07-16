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noi.md logonoi
16 Июля 2026, 22:49
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Несовершеннолетняя из Каушан села за руль и была оштрафована

Несовершеннолетняя жительница города Каушаны была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 1 500 леев после того, как суд установил, что она управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Несовершеннолетняя из Каушан села за руль и была оштрафована.
Несовершеннолетняя из Каушан села за руль и была оштрафована.

Решение было вынесено судом Каушан (центральное отделение). Согласно судебному постановлению, дело поступило в суд после того, как Инспекторат полиции Каушан составил протокол об административном правонарушении, передает noi.md

В материалах дела указано, что 15 мая 2026 года примерно в 23:18 несовершеннолетняя управляла автомобилем, не имея оформленного на свое имя водительского удостоверения. В ходе судебного заседания она признала свою вину и попросила назначить ей минимальный штраф.

Дело рассматривалось с участием законного представителя несовершеннолетней и педагога. При этом сотрудник полиции, составивший протокол, несмотря на надлежащее уведомление, в судебное заседание не явился. Суд принял решение рассмотреть дело в его отсутствие. 

Суд Каушан установил, что действия несовершеннолетней подпадают под действие части (2) статьи 231 Кодекса о правонарушениях, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством без права управления. За данное нарушение законом предусмотрен штраф в размере от 30 до 60 условных единиц. 

При назначении наказания суд учел признание вины, искреннее раскаяние, а также то обстоятельство, что правонарушение было совершено несовершеннолетним лицом. В судебном постановлении отмечается, что отягчающих обстоятельств установлено не было. В связи с этим суд назначил минимальный штраф — 30 условных единиц, что составляет 1 500 леев. 

Решение не является окончательным. Оно может быть обжаловано в Апелляционной палате «Центр» через суд Каушан в течение 15 дней.

Источник
noi.md logonoi
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