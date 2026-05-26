26 Мая 2026, 12:36
В Леова в BMW обнаружили винтовку с оптическим прицелом и боеприпасы
В рамках операции Trident-2026, направленной на борьбу с трансграничной преступностью и укрепление безопасности на границе, сотрудники Пограничной полиции совместно с инспекторатом полиции Леова выявили незаконно хранимое оружие.
Инцидент произошёл на трассе R-34 вблизи города Леова, где была остановлена для проверки автомашина BMW с молдавской регистрацией, за рулём которой находился 38-летний мужчина, сообщает pulsmedia.md
При детальном осмотре автомобиля в багажнике были обнаружены длинноствольное огнестрельное оружие, прибор ночного видения, установленный на винтовке, 18 патронов, гильза, магазин, а также металлический предмет, предварительно идентифицированный как глушитель.
Все предметы изъяты, автомобиль доставлен в подразделение Пограничной полиции Леова для дальнейшего разбирательства.