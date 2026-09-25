На границе с Молдовой задержали мужчину: Литва разыскивает его за терроризм.

На КПП «Албица» задержан 66-летний мужчина с двойным гражданством Молдовы и Румынии, обвиняемый в действиях, связанных с терроризмом, на территории Литвы. Об этом сообщает Пограничная полиция Румынии.

Задержание произошло 24 сентября около 22:45 на КПП «Албица — Яссы». Мужчина ехал в качестве пассажира в рейсовом автобусе и проходил стандартные формальности для въезда в Румынию, пишет rupor.md

Во время проверки документов пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске: власти Литвы внесли в базу данных европейское уведомление об исполнении ордера на его арест за деятельность, связанную с терроризмом.

Задержанного передали сотрудникам Инспектората полиции уезда Васлуй, которые определят дальнейшие процессуальные меры и шаги в отношении подозреваемого.