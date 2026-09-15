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lrt
15 Сентября 2026, 12:58
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Сбитый над Литвой беспилотник прилетел из Белоруссии

Советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис считает, что дрон, вероятно, отклонился от заданного курса.

Сбитый над Литвой беспилотник прилетел из Белоруссии.
Сбитый над Литвой беспилотник прилетел из Белоруссии.

БПЛА находился в воздушном пространстве Литвы «добрых полчаса», заявил глава Центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас, передает lrt.lt

По его словам, «существует высокая вероятность» того, что дрон был оснащен взрывным устройством. Обломки беспилотника упали у деревни Праткунай в Кайшядорском районе. В LRT уточнили, что это малонаселенная сельская местность. Территорию оцепили, на место прибыли военная и муниципальная полиция, а также пожарные и медики. Кому принадлежит дрон, пока не установлено, правоохранительные органы изучают его обломки.

В Минобороны Литвы подтвердили информацию о сбитом БПЛА. «Вооруженные силы Литвы и итальянские пилоты, участвовавшие в миссии НАТО по противовоздушной обороне, продемонстрировали оперативную и ответственную реакцию»,— отметили в ведомстве, не приведя других подробностей.

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Источник
lrt
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