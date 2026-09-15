Сбитый над Литвой беспилотник прилетел из Белоруссии.

Советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис считает, что дрон, вероятно, отклонился от заданного курса.

БПЛА находился в воздушном пространстве Литвы «добрых полчаса», заявил глава Центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас, передает lrt.lt

По его словам, «существует высокая вероятность» того, что дрон был оснащен взрывным устройством. Обломки беспилотника упали у деревни Праткунай в Кайшядорском районе. В LRT уточнили, что это малонаселенная сельская местность. Территорию оцепили, на место прибыли военная и муниципальная полиция, а также пожарные и медики. Кому принадлежит дрон, пока не установлено, правоохранительные органы изучают его обломки.

В Минобороны Литвы подтвердили информацию о сбитом БПЛА. «Вооруженные силы Литвы и итальянские пилоты, участвовавшие в миссии НАТО по противовоздушной обороне, продемонстрировали оперативную и ответственную реакцию»,— отметили в ведомстве, не приведя других подробностей.