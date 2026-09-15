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rbc.ua logorbc
15 Сентября 2026, 08:42
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В Литве самолеты НАТО сбили дрон, залетевший в страну

В ночь с 14 на 15 сентября в Литве был объявлен "желтый" уровень воздушной угрозы из-за дрона, который нарушил воздушное пространство. Вскоре истребители НАТО сбили его.

В Литве самолеты НАТО сбили дрон, залетевший в страну.
В Литве самолеты НАТО сбили дрон, залетевший в страну.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х, пишет rbc.ua со ссылкой на delfi.lt

Согласно публикациям в СМИ, в ночь на 15 сентября вооруженные силы Литвы предупредили о потенциальной воздушной угрозе. Вскоре стало известно, что причиной тому стал дрон, который залетел в страну.

Через время глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас сообщил, что дрон был уничтожен.

"Да, минуту назад я получил информацию об успешном уничтожении дрона", - сказал он

Позже в этом Центре уточнили, что дрон был уничтожен в Кайшядорисском районе, недалеко от села Праткунай. По предварительным данным, беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси.

Еще через некоторое время президент Литвы Гитанас Науседа тоже официально подтвердил, что над страной был дрон, и истребители НАТО его успешно уничтожили.

"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был уничтожен истребителями НАТО. Я благодарю персонал союзников за оперативную реакцию. В условиях усиления агрессии России против Украины такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - резюмировал он.

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Источник
rbc.ua logorbc
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