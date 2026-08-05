Гражданин Молдовы пострадал при ракетном ударе по Киевской области.

Мужчина получил ожоги и потерял машину в результате ночной баллистической атаки на Киевскую область. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на слова пострадавшего мужчины.

Житель Молдовы приехал в логистический центр в селе Чайки накануне вечером. Машину должны были загрузить в восемь утра, поэтому мужчина заночевал в салоне вместе с сыном. Около половины первого ночи произошел мощный взрыв, и им пришлось бежать в одном нижнем белье, пишет rupor.md

«Без одежды выбежали из автомобиля. Без тапок, без ничего. Хорошо, что живы остались», — рассказал пострадавший.

В ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон»/«Оникс», 24 баллистическими ракетами «Искандер-М»/«С-400» и 115 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 98 дронов.

В Киеве и Киевской области погибли 17 человек, а 44 получили ранения. Глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун сообщил о гибели восьми человек на железнодорожной станции Квитневая в Броварском районе, которые ждали поезд. Три российские баллистические ракеты также уничтожили распределительный складской комплекс компании Rozetka в Броварах.



