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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 14:48
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Гражданин Молдовы пострадал при ракетном ударе по Киевской области

Мужчина получил ожоги и потерял машину в результате ночной баллистической атаки на Киевскую область. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на слова пострадавшего мужчины.

Гражданин Молдовы пострадал при ракетном ударе по Киевской области.
Гражданин Молдовы пострадал при ракетном ударе по Киевской области.

Житель Молдовы приехал в логистический центр в селе Чайки накануне вечером. Машину должны были загрузить в восемь утра, поэтому мужчина заночевал в салоне вместе с сыном. Около половины первого ночи произошел мощный взрыв, и им пришлось бежать в одном нижнем белье, пишет rupor.md

«Без одежды выбежали из автомобиля. Без тапок, без ничего. Хорошо, что живы остались», — рассказал пострадавший.

В ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон»/«Оникс», 24 баллистическими ракетами «Искандер-М»/«С-400» и 115 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 98 дронов.

В Киеве и Киевской области погибли 17 человек, а 44 получили ранения. Глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун сообщил о гибели восьми человек на железнодорожной станции Квитневая в Броварском районе, которые ждали поезд. Три российские баллистические ракеты также уничтожили распределительный складской комплекс компании Rozetka в Броварах.


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Источник
rupor.md logorupor
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