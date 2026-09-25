Мошенники убедили жительницу Яловенского района взять кредит на 220 тысяч леев
За последние 24 часа полиция зарегистрировала один случай телефонного мошенничества. Жертвой стала 64-летняя жительница Яловенского района.
Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании Orange, Министерства внутренних дел и Национального банка Молдовы.
Под предлогом отмены подозрительных транзакций и защиты сбережений они убедили женщину передать им 220 000 леев.
Деньги были получены в кредит в одном из банков и переданы через курьера.
В то же время за этот период было зарегистрировано 52 сообщения о попытках телефонного мошенничества, однако в этих случаях потерпевшие не понесли материального ущерба.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не выполнять требования незнакомцев, особенно если те просят перевести деньги, оформить кредит или раскрыть личные и банковские данные.