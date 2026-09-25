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25 Сентября 2026, 16:50
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Мошенники убедили жительницу Яловенского района взять кредит на 220 тысяч леев

За последние 24 часа полиция зарегистрировала один случай телефонного мошенничества. Жертвой стала 64-летняя жительница Яловенского района.

Мошенники убедили жительницу Яловенского района взять кредит на 220 тысяч леев.
Мошенники убедили жительницу Яловенского района взять кредит на 220 тысяч леев.

Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании Orange, Министерства внутренних дел и Национального банка Молдовы. 

Под предлогом отмены подозрительных транзакций и защиты сбережений они убедили женщину передать им 220 000 леев.

Деньги были получены в кредит в одном из банков и переданы через курьера.

В то же время за этот период было зарегистрировано 52 сообщения о попытках телефонного мошенничества, однако в этих случаях потерпевшие не понесли материального ущерба.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не выполнять требования незнакомцев, особенно если те просят перевести деньги, оформить кредит или раскрыть личные и банковские данные.

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