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moldpres.md logomoldpres
24 Сентября 2026, 18:45
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В Молдове мошенники собирают личные данные под предлогом оформления компенсаций

Несколько жителей юга страны столкнулись с попытками мошеннического получения персональных данных.

В Молдове мошенники собирают личные данные под предлогом оформления компенсаций.
В Молдове мошенники собирают личные данные под предлогом оформления компенсаций.

Неизвестные представлялись сотрудниками территориальных структур социальной помощи и просили предоставить документы, удостоверяющие личность, под предлогом регистрации для получения компенсаций в холодный период, передает moldpres.md

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что получило информацию о двух таких случаях. Подозрительные лица приходили домой к получателям социальной помощи и просили предоставить документы, удостоверяющие личность, а также другие персональные данные.

Власти уточняют, что регистрация для получения компенсаций в холодный период 2026–2027 годов начнется только 2 ноября 2026 года. В связи с этим министерство призывает граждан проявлять осторожность и не передавать документы или персональные данные незнакомым лицам.

Сотрудников территориальных структур социальной помощи можно узнать по специальным синим жилетам. Кроме того, у них должно быть служебное удостоверение, подтверждающее их личность и должность.

Министерство рекомендует гражданам требовать предъявить удостоверение у лиц, которые приходят к ним домой и представляются сотрудниками социальных служб. При подозрении на попытку мошенничества граждан призывают звонить в Единую службу экстренной помощи по номеру 112.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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