Молдавского рэпера выдворили из Италии: заблокировал трассу, чтобы снять клип.

Молдавского рэпера, известного под псевдонимом 351 Bratan, выслали из Италии за то, что он вместе с байкерами перекрыл автостраду в Милане ради съёмок видеоклипа. Об этом сообщили в МВД Италии.

Рэпер Николай Новаченко был выдворен из Италии и 26 сентября доставлен в Молдову. Решение итальянских властей последовало после инцидента на автомагистрали в Милане, где 18 сентября артист и его команда без разрешения перекрыли движение для съемок видеоклипа, пишет libertatea.ro со ссылкой на ilfattoquotidiano.it

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как десятки автомобилей остановились на трассе, пока исполнитель пел и позировал на проезжей части в окружении байкеров.

После появления видео в Интернете итальянские правоохранители установили личности участников съемок. 32-летнего Новаченко задержали сотрудники Иммиграционного управления.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил в X, что вид на жительство Новаченко был аннулирован, а сам исполнитель выдворен из страны как представляющий социальную опасность.

По данным итальянских властей, Новаченко ранее находился в поле зрения правоохранительных органов Ломбардии. Его имя связывали с уличными группировками в районе Сан-Сиро, а также с другими рэп-исполнителями, некоторые из которых фигурировали в расследованиях по делам о насилии и нарушениях общественного порядка.



