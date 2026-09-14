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14 Сентября 2026, 14:08
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Из Молдовы выдворили двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.

Из Молдовы выдворили двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.
Из Молдовы выдворили двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.

Они не покинули территорию Республики Молдова после истечения разрешенного срока пребывания, передает igm.gov.md

В отношении них было принято решение о выдворении с территории Республики Молдова.

Ранее, 8 августа 2026 года, на основании определения суда Кишинева иностранцы были помещены под государственную опеку ГИМ для обеспечения исполнения меры по выдворению.

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