Из Молдовы выдворили двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.

Они не покинули территорию Республики Молдова после истечения разрешенного срока пребывания, передает igm.gov.md

В отношении них было принято решение о выдворении с территории Республики Молдова.

Ранее, 8 августа 2026 года, на основании определения суда Кишинева иностранцы были помещены под государственную опеку ГИМ для обеспечения исполнения меры по выдворению.