14 Сентября 2026, 14:08
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Из Молдовы выдворили двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.
Из Молдовы выдворили двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания
Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова двух граждан Узбекистана за нарушение правил пребывания.
Они не покинули территорию Республики Молдова после истечения разрешенного срока пребывания, передает igm.gov.md
В отношении них было принято решение о выдворении с территории Республики Молдова.
Ранее, 8 августа 2026 года, на основании определения суда Кишинева иностранцы были помещены под государственную опеку ГИМ для обеспечения исполнения меры по выдворению.