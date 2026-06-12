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rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 15:05
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МИД уточнил данные о ДТП в Венгрии: Погибли семь человек, двое в тяжелом состоянии

Министерство иностранных дел уточнило данные о ДТП в Венгрии с участием микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова.

МИД уточнил данные о ДТП в Венгрии: Погибли семь человек, двое в тяжелом состоянии.
МИД уточнил данные о ДТП в Венгрии: Погибли семь человек, двое в тяжелом состоянии.

По информации, переданной посольству Молдовы в Будапеште венгерскими властями, в салоне находились девять человек. Семь из них погибли, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу города Дьер, передает rupor.md

На месте аварии нашли как паспорта Республики Молдова, так и румынские паспорта. При этом личности и гражданство пострадавших пока официально не подтверждены. Их должны установить компетентные органы.

Ранее МИД сообщал, что по предварительной информации, сначала столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После этого в аварию попал микроавтобус с молдавскими номерами, который врезался в грузовик, находившийся на проезжей части.

Посольство Республики Молдова в Венгрии находится в контакте с местными властями и сообщит дополнительные данные по мере прояснения ситуации.

Источник
rupor.md logorupor
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