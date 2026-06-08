МИД Молдовы осудил падение дрона у села Лопатна: "Это угроза нацбезопасности"
Министерство иностранных дел Республики Молдова осудило инцидент у села Лопатна, где неопознанный беспилотник упал и взорвался на территории страны.
В ведомстве подчеркнули, что несанкционированный пролёт таких объектов в воздушном пространстве Молдовы или их падение на национальную территорию является «угрозой национальной безопасности и нарушением суверенитета и территориальной целостности государства», пишет omniapres.md
В МИД также заявили, что этот инцидент вновь обнажает риски, вызванные войной, которую Российская Федерация ведёт против Украины, а также её воздействие на региональную безопасность и соседние страны.
«Республика Молдова продолжит укреплять свой оборонный потенциал и устойчивость, инвестируя в мир, безопасность и защиту своих граждан, чтобы гарантировать безопасность страны и населения», — отметили представители министерства.
Напомним, что в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна минувшей ночью взорвался неизвестный беспилотный аппарат. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.