МИД Молдовы осудил падение дрона у села Лопатна: "Это угроза нацбезопасности".

В ведомстве подчеркнули, что несанкционированный пролёт таких объектов в воздушном пространстве Молдовы или их падение на национальную территорию является «угрозой национальной безопасности и нарушением суверенитета и территориальной целостности государства», пишет omniapres.md

В МИД также заявили, что этот инцидент вновь обнажает риски, вызванные войной, которую Российская Федерация ведёт против Украины, а также её воздействие на региональную безопасность и соседние страны.

«Республика Молдова продолжит укреплять свой оборонный потенциал и устойчивость, инвестируя в мир, безопасность и защиту своих граждан, чтобы гарантировать безопасность страны и населения», — отметили представители министерства.

Напомним, что в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна минувшей ночью взорвался неизвестный беспилотный аппарат. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.