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omniapres
8 Июня 2026, 09:51
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МИД Молдовы осудил падение дрона у села Лопатна: "Это угроза нацбезопасности"

Министерство иностранных дел Республики Молдова осудило инцидент у села Лопатна, где неопознанный беспилотник упал и взорвался на территории страны.

МИД Молдовы осудил падение дрона у села Лопатна: &#34;Это угроза нацбезопасности&#34;.
МИД Молдовы осудил падение дрона у села Лопатна: "Это угроза нацбезопасности".

В ведомстве подчеркнули, что несанкционированный пролёт таких объектов в воздушном пространстве Молдовы или их падение на национальную территорию является «угрозой национальной безопасности и нарушением суверенитета и территориальной целостности государства», пишет omniapres.md

В МИД также заявили, что этот инцидент вновь обнажает риски, вызванные войной, которую Российская Федерация ведёт против Украины, а также её воздействие на региональную безопасность и соседние страны.

«Республика Молдова продолжит укреплять свой оборонный потенциал и устойчивость, инвестируя в мир, безопасность и защиту своих граждан, чтобы гарантировать безопасность страны и населения», — отметили представители министерства.

Напомним, что в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна минувшей ночью взорвался неизвестный беспилотный аппарат. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Источник
omniapres
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